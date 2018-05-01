ПСРМ проведет сегодня первомайский марш и митинг

Партия социалистов Республики Молдова организует сегодня в Кишиневе традиционное праздничное шествие, приуроченное ко Дню международной солидарности трудящихся.

Праздничные колонны стартуют в 10.00 из двух точек – от Республиканского цирка и от Академии наук. По завершении шествия, в 11.00, у здания Парламента Республики Молдова состоится митинг. В мероприятиях примет участие и президент страны.

Отметим, что Партия социалистов проводит праздничные мероприятия по случаю 1 Мая ежегодно, начиная с 2012 года, по инициативе тогдашнего председателя формирования Игоря Додона.