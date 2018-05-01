ПСРМ проведет сегодня первомайский марш и митинг

ПСРМ проведет сегодня первомайский марш и митинг

Партия социалистов Республики Молдова организует сегодня в Кишиневе традиционное праздничное шествие, приуроченное ко Дню международной солидарности трудящихся. 

Праздничные колонны стартуют в 10.00 из двух точек – от Республиканского цирка и от Академии наук. По завершении шествия, в 11.00, у здания Парламента Республики Молдова состоится митинг. В мероприятиях примет участие и президент страны.

Отметим, что Партия социалистов проводит праздничные мероприятия по случаю 1 Мая ежегодно, начиная с 2012 года, по инициативе тогдашнего председателя формирования Игоря Додона.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md