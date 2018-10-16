ПСРМ проведет масштабный митинг в Кишиневе 18 ноября (ВИДЕО)

Партия социалистов остается самой важной оппозиционной силой в Республике Молдова и единственной альтернативой правящему последние 9 лет режиму. Об этом в рамках брифинга для прессы на тему политической ситуации в стране и дальнейшей повестки ПСРМ заявили исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча и идеологический секретарь Ион Чебан.

В частности, Батрынча напомнил, что некоторые партии, которые сегодня называют себя проевропейской оппозицией, являлись частью этого криминального режима, который 9 лет издевался над Молдовой. Социалисты – единственные, кто может предложить альтернативу в сложившейся ситуации, добавил он.

Более 50% жителей Молдовы рискуют быть объявленными вне закона

Говоря о текущей ситуации в стране, Батрынча прокомментировал намерение демократов изменить Конституцию в парламенте.

– У нас на этот счет очень ясная и твердая позиция. Конституция Республики Молдова гарантирует плюрализм мнений и четко запрещает государственную идеологию. По этой и по другим причинам мы не можем позволить изменение Конституции, потому что она гарантирует свободу мышления и выражения всем гражданам РМ, – сказал он.

По словам Батрынчи, навязывать европейскую интеграцию через высший закон страны в ситуации, когда более 50% населения разочарованы в ней, – неконституционно и незаконно.

– Введение подобной синтагмы в Конституцию будет означать, что более 50% граждан Республики Молдова, политические партии, общественные организации, которые выступают за другое направление развития, будут объявлены вне закона. Это недопустимо, и мы, социалисты, сделаем все возможное, чтобы это не случилось, – считает депутат.

Социалисты готовы к предвыборной борьбе

Батрынча также рассказал, что, как и было заявлено социалистами еще в мае, ПСРМ начала консультации с гражданами в территориях по отбору кандидатов по одномандатным округам.

– На сегодняшний день Партия социалистов уже провела праймериз в большинстве избирательных округов. В их рамках мы провели консультации с членами партии и нашими сторонниками по вопросу отбора кандидатов, которые пользуются наибольшим доверием граждан. Из 46 избирательных округов у нас выбраны кандидаты уже по 38 округам. Это честные люди, которым доверяют граждане, – подчеркнул он.

Влад Батрынча отметил, что этот процесс будет продолжаться до избирательной кампании, когда Республиканский совет окончательно утвердит этих кандидатов. Это произойдет предположительно в конце декабря. До тех пор социалисты ждут предложений по поводу кандидатов в территориях или мнения насчет уже выбранных претендентов.

– Мы открыты. Вы видели, что мы активно работаем в территории, прошли десятки митингов наших активистов и сторонников. Партия мобилизована, активная, наши сторонники готовы к борьбе, которая предстоит перед выборами, – добавил депутат.

ПСРМ проведет масштабный митинг в Кишиневе

В свою очередь идеологический секретарь партии, председатель фракции ПСРМ в парламенте страны Ион Чебан отметил, что в активе Партии социалистов – более 1000 проведенных акций протеста на территории РМ. Социалист также рассказал, что на данный момент объявленные ПСРМ митинги протеста в районах страны завершаются, а 18 ноября состоится крупный протест в Кишиневе.

– В нем примут участие десятки тысяч граждан. Акция протеста будет направлена против 9 лет антинародной, антигосударственной и антисоциальной власти. В рамках акции мы представим политическую программу партии и расскажем, что нам предстоит предпринять до 24 февраля 2019 года, – сказал он.

Социалисты готовы выйти в защиту президента

Чебан также подчеркнул, что в последнее время участились нападки на президента со стороны власти, что, на его взгляд, недопустимо. В частности, он отметил, что на прошлой неделе в парламенте прозвучали даже призывы к ликвидации института президента.

– Хочу вам сказать, что мы готовы по первому призыву выйти на защиту президентского института, президентской власти и лично президента. Мы готовы выйти на улицы и вывести всех наших сторонников, которых более 50% населения страны — в случае, если будет предпринята попытка ликвидировать институт Президента РМ, – подытожил он.