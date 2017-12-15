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ПСРМ проведет дни информирования граждан

ПСРМ проведет дни информирования граждан

16 и 17 декабря Партия социалистов Республики Молдова в очередной раз проведет Дни политического информирования граждан по всей республике.

Как пишет пресс-служба формирования, в эти дни представители ПСРМ: депутаты парламентской фракции, советники Муниципального совета Кишинева, председатели районов и примары населенных пунктов всех уровней, активисты и молодогвардейцы — проведут встречи с гражданами, во время которых проинформируют их о политической ситуации в Молдове, ответят на вопросы, а также раздадут свежий номер газеты «Социалисты». Встречи пройдут по всей стране, с представителями партии можно будет пообщаться на рынках, в парках, скверах, во дворах жилых домов.

Отметим, что ПСРМ проводит Дни политического информирования граждан как минимум раз в месяц.

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