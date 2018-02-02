ПСРМ проведет Дни информирования граждан

3 и 4 февраля Партия социалистов Республики Молдова проведет Дни политического информирования граждан по всей республике.

В эти дни представители ПСРМ: депутаты парламентской фракции, советники Муниципального совета Кишинева, председатели районов и примары населенных пунктов всех уровней, активисты и молодогвардейцы — проведут встречи с гражданами, во время которых проинформируют их о политической ситуации в Молдове, ответят на вопросы, а также раздадут свежий номер газеты «Социалисты».

Встречи пройдут по всей стране, с представителями партии можно будет пообщаться на рынках, в парках, скверах, во дворах жилых домов.

Отметим, что ПСРМ проводит Дни политического информирования граждан регулярно, как минимум раз в месяц.