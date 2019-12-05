ПСРМ продолжает уверенно лидировать в предпочтениях граждан

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Партия социалистов остаётся поистине народной партией. Деятельность ПСРМ положительно оценивают 48,8% граждан, опрошенных в рамках социологического исследования.

Кроме того, если бы в это воскресенье в Молдове прошли парламентские выборы, Партия социалистов заняла бы на них уверенное первое место, получив 48% голосов. На втором месте расположилась бы партия «Действие и солидарность» с 30%, а на третьем ДПМ с 7%. Также в парламент на грани прошла бы «Платформа достоинства и правды» с 6,4%. Остальные не преодолели бы избирательный порог.

Опрос проводился с 23 по 30 ноября. В нем приняли участие 1201 человек. Максимальная погрешность составляет +/-2,8%.