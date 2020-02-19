ПСРМ продолжает лидировать в предпочтениях граждан

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Если бы в это воскресенье в Молдове прошли выборы в Парламент РМ, Партия социалистов заняла бы на них уверенное первое место, набрав более 45% голосов определившихся с выбором граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения.

В парламент, согласно исследованию, также прошли бы ПДС (19,7%), ДПМ (11,8%) и платформа “Достоинство и правда” – более 5%. Партия “Шор”, ПКРМ, “Наша партия” и остальные не преодолели бы избирательный порог.

Опрос также показал, что Партия социалистов лидирует и в списке партий, которым граждане страны доверяют больше всего. У ПСРМ 47,8% доверия, это первое место рейтинга. На втором месте более чем с двукратным отставанием – ПДС, у которой 24,2% доверия и 61,7% недоверия граждан. На третьем – ДПМ, которой доверяют 18,4% респондентов.

Опрос общественного мнения проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ по собственной инициативе и на собственные средства с 10 по 16 февраля. В исследовании приняли участие 1173 человека. Погрешность составляет +/-3%.