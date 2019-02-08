ПСРМ призывает сторонников быть готовыми к бессрочным акциям: ДПМ и ее сателлиты хотят снять социалистов с выборов

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Демократическая партия и её сателлиты предпринимают все усилия для снятия Партии социалистов Республики Молдова, ведущей политической силы страны, с предвыборной гонки. При этом сама Демократическая партия и подконтрольные ей парламент и правительство регулярно использует административный ресурс для давления на избирателей. Об этом говорится в заявлении для прессы ПСРМ по итогам принятого сегодня ЦИК решения вынести предупреждение Партии социалистов.

– ПСРМ заявляет, что любые попытки снять крупнейшую и наиболее популярную партию в стране с выборов явится подорвут доверие к предстоящим выборам и сделают их нелегитимными. ПСРМ призывает всех своих сторонников и всех граждан Республики Молдова, которым небезразлична судьба страны, быть готовыми к бессрочным акциям протеста, – говорится в заявлении формирования.

В декларации также отмечается, что Партия социалистов обращается ко всем внешним партнёрам Республики Молдова, а также к международным структурам, осуществляющими наблюдение за выборами, с призывом гарантировать честность избирательного процесса. В то же время ПСРМ заявляет о своей чёткой приверженности законодательству Республики Молдова и демократическим правовым нормам.