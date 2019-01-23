ПСРМ призывает к соблюдению норм законодательства в период предвыборной кампан

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Партия социалистов выступает категорически против беспрецедентных попыток давления, запугивания, необоснованных обвинений со стороны правящего режима и требует прекратить использование репрессивной машины государства в политических целях. Об этом говорится в заявлении формирования.

В частности, как отмечается в документе, 22 января кандидат Демократической партии обратился в суд города Дрокия Рышканского района с требованием исключить из избирательной гонки кандидата ПСРМ по Рышканскому одномандатному округу Владимира Миздренко по вымышленному мотиву о том, что якобы 17 января какие-то люди распределяли агитационные материалы.

– Обращение в суд было подано без доказательств, с грубейшими процессуальными нарушениями, с истечением срока давности. Не может один конкурент требовать исключения из избирательной гонки другого конкурента – это исключительная компетенция Центральной избирательной комиссии, – констатируют в ПСРМ.

По словам социалистов, удивляет также то, что суд города Дрокия принял это безграмотно составленное, бездоказательное, просроченное, незаконное обращение. Это вызывает сомнения в компетенции и независимости судей города Дрокии, а также подозрения в их использовании как инструмента давления на политических оппонентов. По сути, речь идет об издевательстве над провозглашенной независимой судебной системой Республики Молдова, говорится в документе.

– После игнорирования принципа пропорциональности при утверждении избирательных участков за рубежом, такого рода проявления вновь ставят под сомнение законность процесса организации и проведения выборов, а также их результатов. Партия социалистов обращается к представителям еще правящего режима, а также к политическим оппонентам с призывом вести себя корректно и уважительно по отношению к избирательным конкурентам, а также воздержаться от необоснованных атак и незаконного использования репрессивного аппарата государства. ПСРМ заявляет, что все представители и кандидаты Партии социалистов РМ соблюдали, соблюдают и будут соблюдать все нормы законодательства на протяжении всего избирательного периода, – заключается в заявлении партии.