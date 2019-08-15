ПСРМ призывает “АКУМ” воздерживаться от идеологических провокаций: Необдуманные инициативы могут привести к расколу общества!

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Накануне в публичном пространстве появилась инициатива правительства об уравнивании коммунизма (сталинизма) и фашизма (нацизма) и учреждению по этому поводу новой траурной даты в календаре – 23 августа. Решение кабмина вызвало недоумение у многих граждан и у депутатов фракции ПСРМ. Об этом на своей странице в соцсети написал глава фракции Влад Батрынча.

Он, в частности, отметил, что, как известно, такие дни уже существуют, о чём четко указано в Постановлении парламента Nr. 433: 27 января – день памяти жертв Холокоста, 22 июня – день памяти жертв фашизма, 6 июля – день памяти жертв сталинизма.

– Убеждены, что необдуманные инициативы могут привести к расколу общества, отвлечь силы и ресурсы от повестки деолигархизации и освобождения захваченных институтов, борьбы с коррупцией, разрушения преступных схем и восстановления отношений со стратегическими партнерами. Считаем, что сегодня приоритетами являются объединение всех граждан и реальное улучшение качества их жизни. В этой связи, фракция ПСРМ приложит все усилия и поддержит все инициативы, направленные на решение существующих проблем, – подчеркнул он.

Вместе с тем, говоря об юридической стороне вопроса, Батрынча отметил, что для принятия решений по утверждению национальных памятных дат, необходимо соответствующее решение парламента, требующее не менее 51 голоса депутатов.

– Насколько нам известно, подобной законодательной инициативы в парламенте нет, но даже если она появится, убеждён, что мои коллеги из парламентской фракции социалистов за неё не проголосуют. Помимо того, что подобная инициатива нелепа по исторической форме и идеологической нагрузке, она абсолютно неадекватна текущему политическому моменту в Молдове, – заявил он.

В данной связи социалисты напоминают правительству и коллегам из парламента о четко обозначенных приоритетах, условиях и договорённостях сотрудничества.

– Призываем коллег по коалиции впредь воздерживаться от подобных провокаций идеологического характера. Все действия фракции социалистов будут направлены на консолидацию общества и восстановление добрых отношений со всеми стратегическими партнёрами, на построение Молдовы, открытой всему миру, как Западу, так и Востоку, – подытожил он.