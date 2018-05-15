ПСРМ приветствует решение о присвоении Молдове статуса наблюдателя при ЕАЭС

Партия социалистов РМ приветствует решение Высшего евразийского экономического совета о присвоении Республике Молдова статуса наблюдателя при Евразийском Экономическом Союзе, которое было единогласно одобрено 14 мая 2018 года всеми лидерами стран-членов ЕАЭС. Об этом говорится в сообщении для прессы формирования.

В заявлении, в частности, отмечается, что Партия социалистов выступала и выступает за более тесную интеграцию нашей страны в евразийские структуры. Вступление Республики Молдова в Евразийский экономический Союз – это одна из программных задач ПСРМ, достижение которой партия последовательно отстаивает на протяжении последних пяти лет.

– Более тесное сотрудничество Молдовы с Евразийским Экономическим Союзом – это также позиция большинства молдавских граждан и объективный национальный интерес. Поэтому огромные усилия в этом направлении были предприняты главой государства Игорем Додоном, неформальным лидером ПСРМ. Нам крайне важны отношения с Евразийским Экономическим Союзом, в который входят основные стратегические партнёры нашей страны. Именно в странах ЕАЭС находятся основные рынки сбыта молдавской продукции. Именно из стран ЕАЭС мы получаем необходимые для экономики нашей страны энергоносители, – констатируют в ПСРМ.

По мнению социалистов, евразийская интеграция позволит Республике Молдова успешнее сотрудничать со странами ЕАЭС в области торговли, сельского хозяйства, промышленности, информационных технологий, цифровой экономики и во многих других областях экономики.

– Очень важен для нас опыт участия в производственной кооперации между странами ЕАЭС, и мы хотели бы его перенять, так как речь идет об открытии совместных предприятий, продвижении наших товаров на евразийский рынок и создании новых рабочих мест. Мы поддерживаем решение о предоставлении нашей стране статуса наблюдателя в ЕАЭС и рассматриваем это событие как первый шаг к получению нашей страной статуса полноправного члена этой организации. В то же время мы выступаем за сохранение сотрудничества с Европейским Союзом. Республике Молдова необходимо строить взаимовыгодные отношения и с Западом, и с Востоком. Только взвешенная внешняя политика сможет обеспечить стабильное развитие и сохранение государственности Республики Молдова, – говорится также в заявлении партии.

Напомним, Молдова стала первой страной-наблюдателем при ЕАЭС. Соответствующее решение было принято по просьбе Игоря Додона и по предложению Владимира Путина.