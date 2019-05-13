ПСРМ: Примэрия отдает предпочтение частным фирмам, оставляя “за бортом” муниципальные предприятия

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На ремонт и поддержание дорог в Кишиневе из муниципального бюджета выделено 400 миллионов леев. 300 миллионов из них отданы частным экономическим агентам, в то время, как все работы могут выполняться муниципальными предприятиями. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщили глава фракции ПСРМ в Муниципальном совете Динарий Кожокару и советник Виталий Мукан.

Последний, в частности, отметил, что из-за нецелесообразного использования финансов, выделенных на ремонт дорог и проведения других работ, муниципальные предприятия остаются без финансирования.

– На ремонт и поддержку инфраструктуры выделено 72 миллионов леев, из них только 26 миллионов леев – для муниципального предприятия “Exdrupo”, которое проводит аукционы и отдает заказы экономическим агентам. 15 миллионов леев выделено для муниципального предприятия “Lumteh”, но и в данном случае работы проводят другие экономические агенты, – сказал советник.

Мукан назвал враньем заявления руководства примэрии о том, что для разметка должна наноситься на дороги только при условии качественного дорожного покрытия.

– Власти говорят, что бульвар Штефана чел Маре был плохо отремонтирован и является проблемным, но они не говорят, что данный бульвар входит в проект по ремонту шести улиц, а работы проводились компанией, которая вообще не должна была заниматься данным вопросом. Следующий примар придет и, как и все прошлые руководители, скажет, что ничего не знает и проблемы надо решать по новой, – считает Мукан.

В то же время глава фракции ПСРМ в МСК Динарий Кожокару отметил, что в Кишиневе есть свои муниципальные предприятия, в том числе, по производству асфальта, а также есть предприятия, специализирующиеся на ремонте дорог, но, несмотря на это, все работы проводятся частными экономическими агентами.

– Примар сменился, а проблемы – прежние. Значит, у кого-то есть свои интересы, – сказал он.

Кожокару также отметил, что, несмотря на то, что деньги на дорожную разметку и установку освещения давно были выделены, в этом отношении до сих пор ничего не было сделано.

– Могу показать фотографии, где дороги не отремонтированы, а разметки нанесены по ямам, а там, где действительно существует необходимость в разметках, их нет. Должно быть и освещение установлено, но в итоге мы видим, что кто-то на всем пиарится, а работа не выполняется. Также может в один день выясниться, что деньги были распределены через разные компании и ничего не сделано. Потом на оперативных заседаниях нам сообщают о статистике по авариям, – отметил Кожокару, добавив, что несмотря на то, что в Кишиневе существуют 54 муниципальных предприятия, их деятельность остается неясной, поскольку многие проблемы по-прежнему не решены.

В данной связи социалисты потребовали от примэрии целесообразно использовать выделенные деньги, а также закупить технику, на которую было выделено финансирование. Кроме этого, они настаивают на том, чтобы ремонтные работы в Кишиневе проводили муниципальные предприятия, а не частные экономические агенты.