ПСРМ примет участие в общегражданском шествии «Бессмертный полк»

Партия социалистов примет 9 мая участие в общегражданском шествии «Бессмертный полк» без партийной символики.

Об этом говорится в сообщении для прессы формирования.

«Бессмертный полк» пройдет в Кишиневе по традиционному маршруту: от Арки Победы на площади Штефана чел Маре – ул. Бэнулеску-Бодони – ул. Алексея Матеевич – Мемориал воинской славы «Вечность». Участники шествия приглашаются в 9.00 к месту сбора – у Арки Победы.

Желающие изготовить портреты своих героических дедов и прадедов могут обращаться в офисы ПСРМ в Центре (ул. 31 августа 62), на Рышкановке (остановка Парк Афганцев, ул. Мирон Костин, 18/2), на Ботанике (ул. Дечебал, 139 В, оф. 211).