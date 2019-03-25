ПСРМ примет участие в консультациях, инициированных президентом

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Руководство Партии социалистов обсудило на заседании 25 марта приглашение Президента Республики Молдова Игоря Додона и приняло решение принять участие в консультациях, инициированных главой государства. Об этом говорится в сообщении для прессы формирования.

Как отмечается в документе, в дискуссиях примут участие председатель ПСРМ Зинаида Гречаный, секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан и исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

Напомним, сегодня глава государства пригласил на дискуссии три парламентские силы – ПСРМ, ДПМ и блок «Акум» – для обсуждения постэлекторальной ситуации в стране. Встречи намечены на 14.00, 15.00 и 16.00 соответственно.