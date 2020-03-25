ПСРМ предлагает отказаться от получаемых партиями ассигнований и направить эти деньги на борьбу с коронавирусом (ВИДЕО)

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Партия социалистов РМ выражает поддержку предпринимаемым комиссией по чрезвычайным ситуациям мерам, направленным на борьбу с эпидемией коронавируса, и готова оказать всю необходимую поддержку в этом отношении. Об этом на брифинге для прессы заявила председатель ПСРМ Зинаида Гречаный. В этом контексте лидер социалистов сообщила, что возглавляемое ей формирование предлагает направить ассигнования из государственного бюджета на финансирование политических партий на борьбу с коронавирусом.

Так, Гречаный отметила, что в этот сложный период есть крайняя необходимость в приобретении дополнительного оборудования, лекарств, в поощрении и в стимулировании тех, кто находится на передовой борьбы с эпидемией, что влечет за собой дополнительные затраты, не предусмотренные в государственном бюджете на 2020 год. В данной связи социалисты считают, что свой вклад в общее дело должны внести политические партии страны, в том числе путем пожертвования ассигнований, полученных от государства по итогам выборов, в которых они принимали участие.

На данный момент, подчеркнула Гречаный, действующее законодательство предусматривает ограниченный список возможностей использования данных средств и запрещает тратить их на иные цели, чем те, что указаны в нем. В противном случае формирование должно вернуть деньги в госказну. В связи с этим Партия социалистов просит комиссию по чрезвычайным ситуациям рассмотреть возможность отступить от положений статьи 28 Закона “О политических партиях” в период ЧП.

– Это позволит использовать средства в других направлениях, а именно пожертвовать их в фонд борьбы с распространением коронавируса, открытый Министерством финансов. Призываю все партии, которые получают государственные ассигнования, поддержать эту инициативу и оказать таким образом содействие с борьбе с этой пандемией, обрушившейся на человечество и на Республику Молдова, в том числе. Уверена, что только общие действия и совместная поддержка помогут нам преодолеть этот сложный период. Надеюсь, что все политические партии поддержат эту инициативу, – сказала она.

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