ПСРМ: Правительство лишает права голоса сотни тысяч своих граждан

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Партия социалистов Республики Молдова выражает глубокое возмущение решением кабинета министров об открытии на территории Российской Федерации всего 11 избирательных участков в преддверии выборов парламента страны. Об этом говорится в распространенном сегодня, 18 января, заявлении формирования.

Социалисты, в частности, констатируют, что на 11 участках, которые правительство Молдовы предполагает открыть на территории Российской Федерации, смогут проголосовать не более 10% от общего числа наших соотечественников, находящихся на территории России. А учитывая географическое распределение этих участков, можно говорить о не более чем 3% граждан Молдовы, которые смогут проголосовать. При этом на территории США, Канады и стран Евросоюза проголосовать смогут все 100% избирателей.

– Таким образом, евроунионистский режим в Молдове в очередной раз блокирует возможность сотен тысяч наших соотечественников, проживающих на территории России, исполнить свой гражданский долг и отдать свои голоса на выборах в парламент. Это является грубым нарушением конституционных прав граждан страны избирать и быть избранным (статья 38 Конституции РМ) и участвовать в управлении общественными делами как непосредственно, так и через своих представителей (статья 39 Конституции РМ). Данное обстоятельство ставит под сомнение процесс организации и проведения парламентских выборов, которые пройдут 24 февраля 2019 года, а также их результаты. Партия социалистов Республики Молдова обжалует данное дискриминационное решение правительства как в национальных, так и в международных судебных инстанциях, – отмечается в документе.

В данной связи социалисты призывают всех наших сограждан, находящихся в России, массово приехать домой накануне выборов, проголосовать на территории своей родной страны и обратиться в судебные инстанции в связи с грубым нарушением их права голоса.

Кроме того, Партия социалистов считает необходимым открытие на территории Российской Федерации как минимум 100 избирательных участков – пропорционально численности наших сограждан в этой стране согласно официальным данным. При этом большая часть участков должна быть открыта на территории Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где постоянно находятся до 70% наших соотечественников.

– Мы обязательно это сделаем после победы на предстоящих парламентских выборах, – заключается в заявлении ПСРМ.

Напомним, молдавское правительство в очередной раз проигнорировало принцип пропорциональности при открытии избирательных участков на парламентских выборах 24 февраля. В частности, на порядка 400 тысяч официально находящихся в РФ граждан Молдовы будут открыты всего 11 избирательных участков: по 2 в Москве и в Санкт-Петербурге, а также по одному в Красноярске, Нижневартовске, Сочи, Курске, Туле, Новосибирске и Калининграде. В то же время в Италии, где наших соотечественников существенно меньше, откроют 29 участков. Больше участков будет даже в США – 12.