ПСРМ потребовала в парламенте отмены закона о миллиарде, перекладывающего возврат украденных денег на плечи граждан (ВИДЕО)

ПСРМ потребовала в парламенте отмены закона о миллиарде, перекладывающего возврат украденных денег на плечи граждан (ВИДЕО)

Депутаты Партии социалистов потребовали на сегодняшнем заседании парламента отмены закона, который предусматривает превращение в государственный долг так называемой “кражи века” и возвращение украденных средств за счет всех налогоплательщиков страны. 

В данной связи депутат ПСРМ Владимир Цуркан напомнил, что одной из первых инициатив Игоря Додона в качестве президента страны была именно отмена этого закона, что не было поддержано парламентским большинством.

– На прошлой неделе министр финансов Октавиан Армашу представил информацию о том, что на обслуживание этого долга на 2018 год нужно более 700 миллионов леев, а на 2019 год – 830 миллионов. Чтобы остановить это обкрадывание страны, мы предлагаем отменить закон №235, – сказал он. 

Парламентское большинство инициативу не поддержало.

 

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