ПСРМ поприветствовала решение PAS: “Надеемся, что такую же, более конструктивную, чем раньше, позицию займет и DA”

ПСРМ поприветствовала решение PAS: “Надеемся, что такую же, более конструктивную, чем раньше, позицию займет и DA”

Партия социалистов Республики Молдова последовательно выступает за реализацию позиции, утвержденной Республиканским советом ПСРМ 12 апреля, и будет продолжать действовать в соответствии с этим решением. Об этом говорится в сообщении для прессы формирования. 

– ПСРМ приветствует намерение и решение членов партии “Действие и солидарность” (PAS), являющейся составной частью блока “АCUM”, разблокировать работу парламента. Отметим, что этот конструктивный подход также прослеживался на переговорах, состоявшихся вчера, 4 июня.  В контексте вышеизложенного мы также обращаем внимание на тот факт, что на данном этапе у ПСРМ и PAS нет достаточного числа депутатов для реализации этих решений. Мы выражаем надежду на то, что такую же, более конструктивную, чем раньше, позицию, в скором времени займут и депутаты партии “Достоинство и правда” (DA), – отмечается в пресс-релизе. 

Напомним, сегодня Национальный политсовет партии “Действие и солидарность” принял решение голосовать за спикера от ПСРМ.

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