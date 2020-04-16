ПСРМ получает 52 мандата на парламентских выборах, – опрос

ПСРМ получает 52 мандата на парламентских выборах, – опрос

Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялись парламентские выборы, Партия социалистов заняла бы на них первое место, заручившись поддержкой 41,6% от числа определившихся. Об этом свидетельствуют представленные сегодня результаты опроса общественного мнения. 

С двукратным отставанием на втором месте расположилась бы партия “Действие и солидарность” с 21,2%. На третьем ДПМ с 7,8%. Далее следует ПКРМ с 6,8%. На грани прохождения в законодательный орган расположилась бы ППДП – 5%.

Что касается мандатов, то большинство, 52, получили бы социалисты. У ПДС было бы 26 мандатов, у демократов 10, у коммунистов 7 и у ППДП 6.

Опрос общественного мнения проводился компанией CBS – Axa по заказу IDIS Viitorul в период с 31 марта по 12 апреля. В рамках исследования по телефону были опрошены 1104 человека. Максимальная погрешность составляет +/-3%.

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