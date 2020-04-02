ПСРМ полностью поддерживает пакет законов, принятых правительством Кику: Эти меры требуют немедленной реализации! (ВИДЕО)

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Парламентская фракция Партии социалистов Республики Молдова выражает полную поддержку пакету законов, относительно которых правительство Кику берет на себя ответственность. Эти меры, предпринятые в период чрезвычайного положения, в котором находится Молдова, предназначены для оказания помощи гражданам нашей страны – как сотрудникам и лицам, которые остаются без работы, так и малому и среднему бизнесу. Об этом говорится в сообщении для прессы ПСРМ.

Социалисты отмечают, что на фоне мирового кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, в том числе и экономического кризиса в нашей стране из-за распространения COVID-19, правительство приняло решение о полном субвенционировании из публичного бюджета суммы налогов на зарплату в случае сотрудников, деятельность которых была приостановлена в результате решений, принятых в период чрезвычайного положения. Для сотрудников компаний, пострадавших косвенно, будут покрыты 60% от суммы налогов на зарплату. Также, согласно пакету законов, предложенных правительством, на период действия чрезвычайного положения смогут воспользоваться пособием по безработице в размере 2775 леев все те, кто обратится в Национальное агентство по занятости населения.

Для поддержки бизнеса было принято решение снизить ставку НДС для предприятий, которые работают в сфере HoReCa с 20% до 15%. Были объединены ряд сборов, чтобы упростить их администрирование экономическими агентами.

– Эти меры требуют немедленной реализации, потому что граждане ожидают помощи сейчас, а не через месяц-два. В исключительных случаях необходимы и исключительные меры, в том числе и для поддержки населения и бизнеса. В этих условиях фракция ПСРМ воспользовалась своим правом не участвовать в сегодняшнем заседании парламента как политическим способом поддержки мер, предпринятых правительством Кику. Мы, рядом с гражданами, поддерживаем правительство страны, – отмечается в заявлении формирования.

В то же время парламентская фракция ПСРМ подтверждает поддержку всех действий правительства Кику в период пандемии. Хотя коронавирус представляет огромную опасность для всего мира, темпы роста новых случаев COVID-19 в Молдове медленнее, чем в других европейских странах, констатируют в Партии социалистов.

– Это демонстрирует, что наши власти предприняли корректные меры по ограничению распространения вируса. Верные действия правительства страны оценены как Всемирной организацией здравоохранения, так и независимыми экспертами, – заключается в распространенном сообщении.

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