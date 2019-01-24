ПСРМ подписалась под Кодексом поведения на выборах

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Как было сказано ранее, Партия социалистов выступает за проведение честных выборов. Вот почему социалисты одними из первых подписали предложенный Центральной избирательной комиссией Кодекс поведения на выборах.

– Мы считаем, что это правильное решение. Все должны поставить свои подписи под этой конвенцией, и не только подписаться, но и выполнять предписанное. Я говорю это потому, что мы все часто становимся свидетелями того, как некоторые подписывают подобные конвенции, но потом не особо выполняют. Повторюсь, Партия социалистов заинтересована в проведении честных и справедливых выборов. Мы являемся фаворитами предвыборной гонки, мы твердо намерены победить, и мы уверены, что у нас будет такая возможность в случае, если выборы будут свободными, демократическими и честными, – подчеркнул секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан

Кодекс поведения на выборах представляет собой конвенцию, которая регламентирует нормы поведения электоральных конкурентов и/или участников референдума, а также СМИ, задействованных в процессе проведения и освещения избирательной кампании. Документ направлен на проведение честной предвыборной кампании, в равных условиях для всех кандидатов, объективное информирование избирателей, свободное участие в предвыборной кампании, уважение чести участников предвыборной кампании, создание отношений доверия и уважения между подписавшимися.

ЦИК призывает и остальных избирательных конкурентов, а также СМИ подписать и соблюдать Кодекс поведения о проведении и освещении избирательной кампании по парламентским выборам и консультативному республиканскому референдуму, намеченных на 24 февраля 2019 года.