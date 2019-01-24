ПСРМ подписалась под Кодексом поведения на выборах

ПСРМ подписалась под Кодексом поведения на выборах

Как было сказано ранее, Партия социалистов выступает за проведение честных выборов. Вот почему социалисты одними из первых подписали предложенный Центральной избирательной комиссией Кодекс поведения на выборах. 

– Мы считаем, что это правильное решение. Все должны поставить свои подписи под этой конвенцией, и не только подписаться, но и выполнять предписанное. Я говорю это потому, что мы все часто становимся свидетелями того, как некоторые подписывают подобные конвенции, но потом не особо выполняют. Повторюсь, Партия социалистов заинтересована в проведении честных и справедливых выборов. Мы являемся фаворитами предвыборной гонки, мы твердо намерены победить, и мы уверены, что у нас будет такая возможность в случае, если выборы будут свободными, демократическими и честными, – подчеркнул секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан 

Кодекс поведения на выборах представляет собой конвенцию, которая регламентирует нормы поведения электоральных конкурентов и/или участников референдума, а также СМИ, задействованных в процессе проведения и освещения избирательной кампании. Документ направлен на проведение честной предвыборной кампании, в равных условиях для всех кандидатов, объективное информирование избирателей, свободное участие в предвыборной кампании, уважение чести участников предвыборной кампании, создание отношений доверия и уважения между подписавшимися.

ЦИК призывает и остальных избирательных конкурентов, а также СМИ подписать и соблюдать Кодекс поведения о проведении и освещении избирательной кампании по парламентским выборам и консультативному республиканскому референдуму, намеченных на 24 февраля 2019 года.

 

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