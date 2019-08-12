ПСРМ поддерживает инициативу президента об индексации пенсий два раза в год

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Социальные инициативы президента, в том числе проект об индексации пенсий два раза в год, 1 апреля и 1 октября, обсуждались сегодня утром на заседании главы государства со спикером и руководством парламентской фракции Партии социалистов.

Как рассказал Игорь Додон по итогам проведенной беседы, фракция ПСРМ выразила полную поддержку данной инициативе, подчеркнув, что этот вопрос был включён в соглашение от 8 июня, подписанное с депутатами блока «ACUM».

Стоит отметить, что ранее по этой инициативе президента состоялись консультации в президентуре. В ближайшее время соответствующий законопроект будет внесен в парламент.