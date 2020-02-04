ПСРМ поддержит инициативы президента и правительства для бизнеса и привлечения инвестиций (ВИДЕО)

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О приоритетах Партии социалистов в области экономики и проблемах реального сектора, которые обсуждались в территориях, рассказал на брифинге 4 февраля депутат от фракции ПСРМ Петр Бурдужа. Он отметил, что фракция социалистов поддержит все инициативы президента и правительства, направленные на развитие бизнеса и инвестиций, пишет пресс-служба ПСРМ.

Депутат перечислил важнейшие из них:

Создание платформ для посредничества и решения путем консенсуса всех проблем, которые появляются в реальном секторе экономики: парламент – правительство — бизнес.

Создание специализированных цифровых бирж (платформ) для основных видов сельскохозяйственной продукции – зерновых, кукурузы и подсолнечника. Их целью является максимальное приближение сельхозпроизводителей к конечным покупателям, что позволит увеличить доходы сельхозпроизводителей.

Регулирование рынка семян и удобрений. Целью является увеличение дохода сельхозпроизводителей.

Особое внимание необходимо уделить налогообложению сезонных работников. В периоды сезонов сельхозпроизводители вынуждены нанимать работников для сбора своей продукции. Необходимо пересмотреть Трудовой кодекс с точки зрения мотивации поденных работников, в том числе и с точки зрения налогообложения.

Повышенный риск в сфере кредитования и небанковских кредитов. Этот сегмент оказывает негативное влияние не только на социально уязвимые категории населения, но и на малый и средний бизнес.

Продвижение и поддержка с законодательной точки зрения сферы туризма. Превращение этого сегмента в один из приоритетов стратегического развития на национальном уровне. Развитие туризма оказывает мультипликативное воздействие на экономику.

Окончательное внедрение автоматизации налоговой службы с целью упрощения отчетности компаний, в том числе для малого и среднего бизнеса.

– Эти и другие приоритеты будут поддержаны фракцией Партии социалистов в парламенте. Также мы поддержим любую инициативу Президента Республики Молдова Игоря Додона и правительства, которые будут направлены на улучшение инвестиционного климата в сфере бизнеса, что приведет к созданию новых рабочих мест, диверсификации энергоснабжения страны и так далее, – сказал депутат.