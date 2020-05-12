ПСРМ побеждает на парламентских выборах, – опрос

ПСРМ побеждает на парламентских выборах, – опрос

Если бы в это воскресенье в Молдове состоялись парламентские выборы, Партия социалистов заняла бы на них первое место. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленные сегодня Ассоциацией социологов и демографов РМ.  

Согласно итогам, ПСРМ набрала бы 48,6% голосов от числа определившихся с выбором граждан. На втором месте расположилась бы ПДС с 21,9%. В парламент также прошли бы ДПМ с 8,7% и ППДП с 7,4%. Остальные формирования не преодолели бы избирательный порог.

Опрос проводился с 1 по 7 мая. В нем приняли участие 1141 человек из 418 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/-3%.

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