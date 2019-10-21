ПСРМ победила в 12 городах Молдовы и вышла во второй тур в 18

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На прошедших вчера, 20 октября, всеобщих местных выборах кандидаты ПСРМ с первого тура победили в 12 городах страны. Партия социалистов добилась полного либо частичного успеха в 30 из 55 городов Молдовы (около 55%), включая муниципий Кишинёв.

Это 4 крупных города, Чадыр-Лунга, Комрат, Бричаны и Окница, а также 8 малых городов: Вадул-луй-Водэ, Ватра, Липканы (Бричанский р-н), Купчинь, (Единецкий р-н), Фрунзе (Окницкий р-н), Костешты (Рышканский р-н), Бируинца (Сынжерейский р-н). Кандидаты ПСРМ вышли во второй тур в 18 городах, в том числе в столице, и в 14 райцентрах: Рышканы, Дондюшаны, Сорока, Бессарабка, Единцы, Новые Анены и т.д. Таким образом, ПСРМ добилась полного либо частичного успеха в 30 из 55 городов Молдовы (около 55%), включая муниципий Кишинёв.

Кроме того, социалисты взяли абсолютное большинство (51% и более) в 4 районных советах. Речь идет о Бричанах, Окнице, Дондюшанах и Тараклии.