ПСРМ первой из парламентских партий подписала Этический кодекс по проведению избирательной кампании (ВИДЕО)

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Сегодня, 22 августа, секретарь по идеологии Партии социалистов Ион Чебан, от имени ПСРМ, подписал Этический кодекс по проведению и освещению избирательной кампании новых парламентских и всеобщих местных выборов, которые состоятся 20 октября 2019 года.

После процедуры подписания, которая проходила в Центральной избирательной комиссии, Ион Чебан обратился к журналистам и отметил важность этого документа, которое он расценивает как «твердое обязательство».

– Мы готовы провести очень корректную во всех отношениях избирательную кампанию. Учитывая, что эта кампания касается, прежде всего, местных выборов, она должна быть сфокусирована на очень конкретных проблемах людей в тех населенных пунктах, которые представляют кандидаты, а именно: состояние дорог, канализации, акведуков, сооружений, системы коммунального хозяйства, – сказал Ион Чебан

Он подчеркнул, что вне зависимости от того, идет ли речь о городе или селе, участникам кампании ни в коем случае не следует обращаться к вопросам политического характера. Необходимо решать повседневные проблемы граждан Республики Молдова в конкретных населенных пунктах.

Ион Чебан обратился ко всем участникам избирательной кампании этого года с призывом подписать и соблюдать Кодекс. Он также призвал представителей СМИ быть равноудаленными по отношению ко всем участникам предвыборной гонки и выдвигать на первый план проблемы, с которыми сталкиваются граждане, избегая вопросов, которые разделяют общество или отвлекают внимание от главного.

Отметим, что Этический кодекс является соглашением, которое заключается между избирательными конкурентами и представителями средств массовой информации, и регулирует нормы поведения кандидатов и СМИ в проведении и освещении избирательной кампании.