ПСРМ первой из парламентских партий подписала Этический кодекс по проведению избирательной кампании (ВИДЕО)

ПСРМ первой из парламентских партий подписала Этический кодекс по проведению избирательной кампании (ВИДЕО)

Сегодня, 22 августа, секретарь по идеологии Партии социалистов Ион Чебан, от имени ПСРМ, подписал Этический кодекс по проведению и освещению избирательной кампании новых парламентских и всеобщих местных выборов, которые состоятся 20 октября 2019 года.

После процедуры подписания, которая проходила в Центральной избирательной комиссии, Ион Чебан обратился к журналистам и отметил важность этого документа, которое он расценивает как «твердое обязательство».

– Мы готовы провести очень корректную во всех отношениях избирательную кампанию. Учитывая, что эта кампания касается, прежде всего, местных выборов, она должна быть сфокусирована на очень конкретных проблемах людей в тех населенных пунктах, которые представляют кандидаты, а именно: состояние дорог, канализации, акведуков, сооружений, системы коммунального хозяйства, – сказал Ион Чебан

Он подчеркнул, что вне зависимости от того, идет ли речь о городе или селе, участникам кампании ни в коем случае не следует обращаться к вопросам политического характера. Необходимо решать повседневные проблемы граждан Республики Молдова в конкретных населенных пунктах.

Ион Чебан обратился ко всем участникам избирательной кампании этого года с призывом подписать и соблюдать Кодекс. Он также призвал представителей СМИ быть равноудаленными по отношению ко всем участникам предвыборной гонки и выдвигать на первый план проблемы, с которыми сталкиваются граждане, избегая вопросов, которые разделяют общество или отвлекают внимание от главного.

Отметим, что Этический кодекс является соглашением, которое заключается между избирательными конкурентами и представителями средств массовой информации, и  регулирует нормы поведения кандидатов и СМИ в проведении и освещении избирательной кампании.

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