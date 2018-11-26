ПСРМ: Партии и политики, находившиеся у власти во время кражи миллиарда, должны уйти

4 года назад в нашей стране произошло «преступление века» – из финансово-банковской системы была украдена и выведена за границу сумма, эквивалентная миллиарду евро. Руководство страны, в первую очередь правительство во главе с Юрием Лянкэ, знало о краже миллиарда, но соучаствовало в этом преступлении и сознательно его замалчивало, чтобы избирателям ничего не помешало в очередной раз проголосовать за партии власти на парламентских выборах 30 ноября 2014 года.

Об этом говорится в заявлении Партии социалистов по случаю очередной годовщины самой резонансной кражи за всю историю Молдовы. В формировании отмечают, что за последние 4 года властями ничего не было сделано для расследования кражи миллиарда и возвращения украденных денег в страну.

– Ответственность за возврат украденных денег цинично была возложена на народ Республики Молдова, включая самые незащищённые слои населения – пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, многодетные и неполные семьи, которых заставили в течение 25 лет возвращать украденные деньги.

При этом попытки Президента Республики Молдова Игоря Додона аннулировать преступный закон о возврате миллиарда за счёт населения были заблокированы парламентским большинством, – говорится в декларации ПСРМ.

В формировании констатируют: ответственность за кражу миллиарда несут все политические силы, которые на тот момент находились у власти – Демократическая, Либерально-демократическая и Либеральная партии, а также созданные ими сателлиты.

– Сегодня представители этих сил представлены как во власти (ДПМ, Европейская народная партия Молдовы), так и в так называемой «проевропейской» псевдооппозиции (блок АКУМ, одна из лидеров которого Майя Санду входила в правительство Лянкэ и голосовала за выделение кредитов проблемным банкам). Пытается реализовать свой предвыборный проект и непосредственный участник кражи миллиарда Илан Шор. Следует отметить и политическую ответственность Партии коммунистов Республики Молдова, которая, зная о краже миллиарда, вступила в коалицию с ДПМ и ЛДПМ, проголосовав за назначение председателя Парламента от ДПМ Адриана Канду, а затем за утверждение правительства Кирилла Габурича, – говорится в документе.

В нем же отмечается, что Партия социалистов Республики Молдова выступает за полноценное расследование кражи миллиарда, уголовное наказание всех виновных и возврат денег в бюджет страны, в том числе конфискации их активов.

– Если партии, представители которых приняли прямое или косвенное участие в краже миллиарда, останутся у власти в стране, никакого объективного расследования не будет, виновные не будут наказаны, и украденные деньги в страну не вернутся, а народ будет обязан и в дальнейшем возмещать кражу за свой счёт. Партия социалистов вновь заявляет о поддержке инициативы президента Игоря Додона об отмене закона, возлагающего ответственность за возвращение миллиарда на плечи граждан страны, – заключается в декларации ПСРМ.