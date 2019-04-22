ПСРМ: Отсутствие сотрудничества между муниципальными предприятиями порождает проблемы в Кишиневе (ВИДЕО)

0

Фракция Партии социалистов в Муниципальном совете считает, что из-за того, что муниципальные предприятия не сотрудничают между собой, а также с исполнительной властью, в городе существует много проблем. Об этом советники ПСРМ заявили в рамках брифинга для прессы.

В частности, председатель фракции Динарий Кожокару с сожалением отметил, что все муниципиальные предприятия работают сами по себе. Необходимого между ними сотрудничества нет, констатировал он.

– На прошлой неделе мы провели слушания на комиссии ЖКХ по муниципальному предприятию “Autosalubritate”. В ходе обсуждения возникло много вопросов, в том числе, как можно было прибыльное предприятие довести до банкротства? Еще несколько месяцев назад у предприятия был минус в 4 млн. леев. А на сегодняшний день, при новом руководстве и благодаря сотрудничеству с фракцией ПСРМ, а также проведенных проверок, доход предприятия составляет 5 млн. леев, – сказал Кожокару.

Он отметил, что социалисты также предложили решения по проблемам мусоросвалок, в частности: сбор, сортировку и переработку мусора; благоустройство мусоросвалок; открытие еще одной фильтрационной станции; открытие завода по переработке мусора; закупку необходимой спецтехники; закупку мусорных баков. Глава фракции также сообщил, что на сегодняшний день одна из частных компаний занимается сортировкой мусора в муниципии, но контракт с компанией был заключен на три месяца, которые давно прошли, а экономический агент, с выгодой для кого-то, продолжает осуществлять эту деятельность.

– Примером того, что у нас предприятия не сотрудничают друг с другом, является уборка мусора. Одно муниципальное предприятие только вывозит мусор, второе убирает лишь площадки, на которых находятся баки, третье убирает только территорию вокруг площадки. В результате отсутствия сотрудничества между ними, на мусорных площадках и вблизи остается мусор, – сказал Кожокару.

По его словам, фракция ПСРМ намерена каждый четверг заслушивать по одному муниципальному предприятию, чтобы разобраться в существующих проблемах и предпринять меры для их решения. Социалист надеется и на дальнейшее сотрудничество с гражданским обществом. Результатом такой работы он, в частности, отметил разработанный регламент относительно бездомных животных.

Муниципальный советник ПСРМ Юрий Витнянский, в свою очередь, подчеркнул, что сбор, сортировка и переработка мусора позволят не только покрывать расходы муниципального предприятия, но и производить разного рода сырье, в том числе для ремонта дорог.

– Необходимо прививать культуру по сортировке мусора нашему народу с малых лет. Мы предложим управлению образования, чтобы в учебных заведениях проводились уроки по сортировке мусора. Только так мы сможем изменить ситуацию, – считает советник.

Витнянский рассказал и про гражданский бюджет – проект, на который из муниципального бюджета ежегодно выделяется по 3 млн. леев. По его словам, согласно регламенту, заявки от гражданского общества, на осуществление разных проектов, принимаются с 1 по 31 марта, при этом заседания Муниципального совета не было с февраля.

– С одной стороны, исполнительная власть разрабатывает регламент для осуществления разных проектов, с другой стороны – не созывает заседание Муниципального совета для рассмотрения регламента и проектов, – отметил советник фракции ПСРМ.

Советник ПСРМ Виталий Мукан рассказал о том, как из-за отсутствия сотрудничества предприятий друг с другом и с властями, в муниципии не проводится нормальный ремонт дорог.

– У нас есть муниципальные предприятия “Exdrupo” и “Edilitate”, которые в свое время занимались ремонтом дорог, делали это качественно и за низкую цену. Но это оказалось кому-то невыгодным, поэтому для ремонта дорог проводятся тендеры, на которых выигрывают разные компании, которые не делают качественно работу, но берут за это большие суммы денег. Для чего, тогда у нас есть свои предприятия? Все просто, власть сменилась, а система работы осталась прежней, присутствует личная выгода, – считает Мукан.

По его словам, отсутствие сотрудничества между муниципальными предприятиями и властью является причиной и проблем с общественным транспортом в Кишиневе.

– Исполнительная власть приняла решение объединить автобусный и троллейбусные парки, а не решать проблемы, не пополнять парк нужным количеством автобусов. Делается все для создания новых проблем, а не решения старых. На сегодняшний день муниципалитет нуждается еще в около 100 новых автобусах. Мы надеемся, что у нас получится добиться решения проблемы с пополнением парка транспортом. Вопросы нужно решать, а не создавать новые проблемы, – считает советник ПСРМ.

Стоит отметить, что в этот четверг социалисты намерены провести слушания по автобусному парку.

