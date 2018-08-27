ПСРМ осудила проведение протестов в День независимости Молдовы: Это дискредитирует значение праздника

Об этом говорится в официальной декларации Партии социалистов в связи с празднованием Дня независимости Республики Молдова.
Ниже приводим пресс-релиз формирования без изменений.
“Партия социалистов РМ поздравляет граждан страны с 27 годовщиной провозглашения независимости Республики Молдова.
Этот праздник является особенным для нас — всех тех, кто верит в будущее Республики Молдова как сильного, независимого и процветающего государства.
К сожалению, как нынешняя власть, так и некоторые политические силы, используют один из главных государственных праздников в своих узкопартийных политических целях.
События, которые мы наблюдаем 26-27 августа на Площади Великого Национального собрания в Кишиневе, дискредитируют и преуменьшают значение и символизм этого праздника.
Мы разделяем недовольство граждан, которые протестуют против беспредела режима. Однако мы категорически против участия в протестах вместе с унионистами, выступающими за ликвидацию молдавского государства, а также экс-министрами и нынешними депутатами парламента, которые долгие годы были частью правящего антинародного альянса.
Мы осуждаем действия обеих проевропейских политических группировок — правящего режима и так называемой “правой оппозиции”, которые используют, с одной стороны – простых людей, унижая их человеческое достоинство, а с другой — главный государственный праздник для максимального привлечения внимания к своим политическим акциям.
Партия социалистов убеждена, что сегодня задача всех здоровых сил общества — сделать все возможное для того, чтобы отправить скомпрометировавших себя политиков, находившихся у власти последние 9 лет, на свалку истории.
А народ сделает правильный выбор на ближайших парламентских выборах.”