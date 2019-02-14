ПСРМ остановит социальный геноцид в Молдове! (ВИДЕО)

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Социальным проблемам посвятили пресс-конференцию 14 февраля депутаты парламента от ПСРМ Владимир Головатюк и Владимир Односталко, а также муниципальный советник ПСРМ Сильвия Григорьева.

В последнее время у нас в стране нет ни одной отрасли, ни одного населенного пункта, которые бы не сталкивались с проблемами. Но самое печальное в том, что снижается уровень жизни и растет бедность, отметил в данной связи Владимир Головатюк. Социалист обратил внимание на то, что политика властей в области оплаты труда ведет не к консолидации, а к еще большему расслоению общества, когда бедные беднеют, а богатые богатеют.

– Доля людей, которые получают наибольшую зарплату, увеличилась в Молдове в два раза за последние годы. А ниже средней на 25-30% получают зарплату те, кто нас кормит, лечит и обучает, – это работники сельского хозяйства, здравоохранения и образования. Сегодня 8% населения получают суммарно такой же объем зарплаты, сколько 60%. Разница между минимальной и максимальной зарплатой составляет 30 раз. То есть один получает 2 тысячи леев, другой – 60 тысяч. И это в бюджетной сфере, – сказал он.

Он отметил, что зарплату получает половина занятых в экономике, а вторая половина имеет «другие доходы» – это бывшие учителя, инженеры, которые влачат нищенское существование. И все они оказались один на один, без эффективной социальной поддержки, с неконтролируемым ростом цен.

– Годовая инфляция в декабре 2017 года была 7,3%, в декабре 2018 года – 0,9%, в январе сейчас уже 2,2%, а в третьем и четвертом квартале НБМ прогнозирует инфляционный всплеск. Цены уже идут вверх. Зарплата увеличилась за три года на 30%, а на овощи цены выросли на 85%. А что едят наши старики? Морковка, картошка, капуста, лук. Только за прошлый год цены на овощи выросли более чем на 30%, а на лук – на 70%. То есть, усилия правительства по росту зарплаты полностью «съедаются» ростом цен, – сказал Головатюк.

Социалист добавил, что вопросы зарплат, пенсий и доходов населения в целом должны решаться не только с точки зрения эффективных политик, но и по мере экономического роста. Депутат подчеркнул, что у ПСРМ есть программа развития по всем отраслям экономики и социальной сферы, и партия готова к решению всех этих проблем.

В свою очередь депутат ПСРМ Владимир Односталко представил позицию партии по вопросу социальной поддержки пенсионеров.

– Мы предлагаем: индексация два раза в год 1 апреля и 1 октября, перерасчет пенсий минимум раз в год, решение проблемы пенсионного обеспечения людей, вышедших на пенсию до 1999 года, введение персональной пенсии для проработавших более 40 лет, обеспечение санаторными путевками, – отметил он.

Муниципальный советник Сильвия Григорьева рассказала о тех социальных программах, которые социалисты запустили на уровне муниципия Кишинев. Фракция ПСРМ в МСК продемонстрировала, что в Кишиневе можно работать на благо граждан, отметила советник.