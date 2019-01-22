ПСРМ опротестовала решение ЦИК об избирательных участках в Апелляционной палате Кишинева

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21 января Партия социалистов опротестовала в Апелляционной палате Кишинева решение Центральной избирательной комиссии от 19 января о создании избирательных участков за границей во время проведения парламентских выборов 24 февраля 2019 года.

Как отметил представитель в Центральной избирательной комиссии с правом совещательного голоса от ПСРМ Максим Лебединский, партия обратилась в суд в связи с тем, что утвержденные ЦИКом участки не покрывают нужное количество бюллетеней для граждан Республики Молдова, находящихся за границей, а также географически распределены в населенных пунктах, где концентрация граждан Молдовы отсутствует либо очень низкая.

Максим Лебединский также сообщил, что посольство Молдовы в России запросило открыть 22 избирательных участка на территории Российской Федерации – в тех регионах, где компактно проживают граждане РМ. Однако ЦИК открыл лишь 11 участков, по пяти участкам из которых даже не было запроса, так как там находится около 200-300 граждан Молдовы, как например в Калининграде. А в тех регионах, где работают и проживают тысячи и десятки тысяч наших граждан, – участки не будут открыты.

Партия социалистов опротестовала это решение ЦИКа в судебном порядке. По закону, в течение 5 дней обращение ПСРМ должно быть рассмотрено в Апелляционной палате Кишинева.