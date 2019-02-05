ПСРМ: Огромный потенциал российского рынка нужно использовать (ВИДЕО)

0

Проблемам возвращения молдавских производителей на российский рынок посвятили пресс-конференцию 5 февраля представители Партии социалистов. Депутат ПСРМ Владимир Головатюк, в частности, отметил, что российский рынок имеет для Молдовы огромное значение.

Он напомнил, что в 2000 – 2008 годах в молдавском экспорте сохранялся паритет между двумя блоками: главным образом РФ и ЕС. В молдавском экспорте СНГ занимал практически 50%, в том числе РФ – 32%, а ЕС – 42%. Ситуация начала меняться после 2009 года, когда сменилась власть и внешнеторговые приоритеты. Особенно кардинально география молдавского экспорта начала меняться после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. К 2018 году доля РФ в молдавском экспорте сократилась до 10,5%, а стран ЕС – выросла до 65%. За 11 мес. 2018 года доля молдавского экспорта сократилась до 8%, а доля ЕС увеличилась до 69%.

Владимир Головатюк обратил внимание на существенную закономерность: во время паритета между РФ и ЕС – в Молдове было улучшение общеэкономической и социальной ситуации. В 2000-2008 году среднегодовой темп роста экономики превышал 6%. После подписания Соглашения об ассоциации темпы роста экономики составляют лишь 3,5%. То есть, происходит снижение темпов экономики в два раза. Приток прямых иностранных инвестиций с 2000 по 2008 год вырос более чем в 5,5 раз. После подписания Соглашения об ассоциации – лишь на 2,5%. То есть менее чем на 1% в год. За 9 мес. 2018 года приток иностранных инвестиций даже сократился на 1%. Среднегодовой рост экспорта в ЕС в 2000-2008 году превышал 22% в год. Сейчас, даже с учетом неплохого роста 2018 года, – всего 11%. Произошло снижение роста экспорта в два раза. В результате ухудшается ситуация в сфере экономики, обостряются проблемы и в социальной сфере.

– Российский рынок имеет особую важность для решения комплексных проблем Молдовы: экономических, инвестиционных, социальных. Потенциал российского рынка необходимо максимально использовать, – подчеркнул Владимир Головатюк.

Он также обратил внимание на то, что после трехкратного сокращения молдавского экспорта в РФ в 2014-2016 годах, уже во второй половине 2016 года, благодаря усилиям Президента РМ Игоря Додона, руководства ПСРМ, молдавский экспорт традиционных экспортных товаров в РФ начал увеличиваться. В результате многократно увеличился экспорт молдавской плодоовощной продукции на российский рынок, и по многим позициям был преодолен спад 2014-2016 годов. Для примера – экспорт яблок вырос более чем в 10 раз, многократно – экспорт овощей. В целом, после падения молдавского экспорта в РФ, в 2017 году его объем впервые увеличился более чем на 9%. Позитивная динамика экспорта в Россию благоприятно сказалась на финансово-экономической ситуации сельхозпроизводителей, транспортников – ведь 80% экспорта осуществляется автотранспортом. Это в определенной мере способствовало и росту молдавской экономики в целом, подчеркнул Владимир Головатюк.

Депутат отметил, что ситуация улучшилась бы значительнее, если бы правительство и парламентское большинство не самоустранилось от решения проблем, препятствующих реализации потенциала российского рынка. В данной связи социалист напомнил, что в мае 2018 года Молдова получила статус страны наблюдателя в ЕАЭС.

– Учитывая размеры нашей экономики, это открывает практически безграничные возможности наращивания экспорта в страны ЕАЭС, прежде всего в РФ. Весь экспорт овощей в РФ – это на неделю потребления Санкт-Петербургу! Сегодня спрос российского рынка на плодоовощную продукцию – миллиарды. Потенциал огромный! Мы уверены, что в результате победы ПСРМ на предстоящих парламентских выборах в стране будет утверждено правительство профессионалов, которые не просто будут понимать значимость российского рынка для молдавской экономики, но и предпримут необходимые эффективные меры для налаживания стратегических взаимовыгодных отношений между РМ и РФ, – заключил депутат.

Депутат ПСРМ, председатель парламентской комиссии по сельскому хозяйству Раду Мудряк напомнил, что после подписания соглашения о свободной торговле с ЕС Россия ввела пошлины на молдавскую продукцию, опасаясь реэкспорта. Потребовалось много усилий, чтобы доказать российским партнерам, что Молдова может контролировать эту ситуацию. По мнению Мудряка, задачей следующего правительства будет установление правил на внутреннем рынке и продвижение молдавской продукции.