ПСРМ обратилась в Конституционный суд: Можно ли провести президентские выборы одновременно с досрочными парламентскими? (ВИДЕО)

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Сегодня, 19 мая, депутат от фракции ПСРМ Василий Боля обратился в Конституционный суд с просьбой интерпретировать статьи Конституции для того, чтобы ответить на вопрос: можно ли организовать президентские выборы одновременно с досрочными парламентскими – в один и тот же день?

Депутат ПСРМ напомнил, что есть решение Конституционного суда от декабря 2015 года, которое гласит о том, что если не удается избрать правительство в последние 6 месяцев мандата президента, то глава государства может распустить парламент и назначить досрочные парламентские выборы.

– Некоторые интерпретируют это решение так, что оно касается ситуации, когда президент избирается парламентом. После изменения процедуры избрания президента всеобщим всенародным голосованием у нас возникает другая ситуация. Поэтому мы просим Конституционный суд дать толкование статьям Конституции, согласно которым в последние 6 месяцев мандата президент может распускать парламент, – сказал Василий Боля.

Депутат ПСРМ уточнил, что фракция Партии социалистов обратилась в Конституционный суд, исходя из попыток некоторых политических сил дестабилизировать ситуацию и развязать политический кризис в стране, а также учитывая то, что Конституционный суд по своим прерогативам является инстанцией, которая должна предлагать решения для урегулирования критических ситуаций. Депутат привел в своем обращении практику разных стран, которые проводили парламентские и президентские выборы одновременно, – это Франция, Босния, Герцеговина, Венгрия Хорватия и другие государства. Василий Боля привел также привел аргументы и исторические реалии Молдовы. В частности, он напомнил, что в прошлом году, 24 февраля, проводились одновременно парламентские выборы и консультативный референдум. Также в прошлом году в один день, 20 октября, состоялись всеобщие местные выборы местные и выборы депутатов Парламента РМ по одномандатным округам.

Одним из приведенных аргументов является и то, что, согласно Конституции РМ, национальный суверенитет принадлежит народу Республики Молдова. Народ может определить свое будущее либо через своих выборных представителей – то есть, через парламент, либо напрямую путем выборов и референдума.

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