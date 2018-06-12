ПСРМ обратилась к руководству Приднестровья в связи с задержаниями депутатов и гражданских активистов

Партия социалистов Республики Молдова выражает озабоченность в связи с задержаниями политических деятелей и общественных активистов в Тирасполе. В первую очередь, речь идёт о депутате Верховного Совета Приднестровья, лидере Коммунистической партии Приднестровья Олеге Хоржане и его ближайших соратниках, говорится в заявлении формирования.

– Мы знаем Олега Хоржана и его сторонников как настоящих патриотов своего региона, уважительно относящихся к нашему историческому прошлому, сторонника социальной справедливости, молдавской самобытности, евразийской интеграции и дружбы с Россией, убеждённых противников унионизма и вступления НАТО. Вместе с тем, Олег Хоржан и его единомышленники проявили себя как люди, открытые для диалога между двумя берегами Днестра, в первую очередь с теми силами, которые разделяют одинаковые ценности, – подчеркивается в данном документе.

Партия социалистов категорически осуждает проявления насилия в любой его форме, тем более в отношении сотрудников правоохранительных органов. Вместе с тем социалисты убеждены, что каждому человеку должно быть гарантировано право на свободное высказывание своей политической позиции и проведение мирных акций протеста, отмечается там же.