ПСРМ о выступлении президента с трибуны ООН: Впервые руководитель Молдовы говорил об интересах страны и народа, не разделяя его по геополитическому принципу

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Партия социалистов всецело разделяет разумный, конструктивный и взвешенный подход к внешнеполитической ситуации, в которой находится сегодня наша страна, представленный Президентом Республики Молдова Игорем Додоном с трибуны ООН. Об этом говорится в заявлении формирования, распространенном сегодня, 27 сентября.

– Впервые руководитель нашего государства в своем обращении к международному сообществу говорил об интересах всей страны и всего народа, не разделяя по геополитическому принципу. Партия социалистов поддерживает главу государства в его стремлении добиться фактического признания и соблюдения статуса нейтралитета Республики Молдова, который дает нам шанс для решения приднестровской проблемы, – отмечается в документе.

В то же время социалисты выражают сожаление в связи с тем,”что некоторые из наших партнеров снова пытаются использовать геополитику в вопросах, которые требуют очень внимательного, бережного подхода”.

– Молдова сможет достичь успеха, если мы не будем нарушать то шаткое политическое равновесие, которое нам удалось создать в июне этого года. Только взвешенная политика и взаимодействие со всеми внешними партнерами будут способствовать развитию нашей страны и росту благосостоянию наших граждан, – заключается в заявлении Партии социалистов.