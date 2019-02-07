ПСРМ не участвует в заседании парламента: Это очередное политическое шоу обанкротившейся власти

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Парламентское большинство за две недели до выборов пытается спешно принять ряд популистских решений и назначений. Возникает вопрос, почему эти вопросы не были включены в повестку дня парламента в течение четырёх лет его мандата. Об этом говорится в распространенном сегодня, 7 февраля, заявлении Партии социалистов Республики Молдова.

– Партия социалистов Республики Молдова заявляет об отказе участия в этом очередном политическом шоу обанкротившейся власти. Все законы, в том числе социального характера, должны пройти обязательную процедуру обсуждения в ходе трёх чтений. Напоминаем, что в течение последних лет нынешний Парламент заблокировал сотни инициатив социального характера, выдвинутых депутатами от Партии социалистов, а также Президентом Республики Молдова Игорем Додоном. Мы считаем категорически неприемлемым назначение политического неудачника Мариана Лупу на должность главы Счётной палаты. Высокие государственные должности – не место для трудоустройства людей из окружения Влада Плахотнюка, – отмечается в декларации.

Социалисты считают, что нынешний состав парламента несёт прямую ответственность за хаос и деградацию в стране, за разрыв с нашим главным стратегическим партнёром – Российской Федерацией, за кризис в экономике и разорение фермерских хозяйств, за массовое бегство населения из страны, за назначение нелегитимного «ночного правительства» Филипа.

– Этот депутатский корпус должен уйти на свалку истории. Все необходимые стране и обществу законы должны быть приняты новым составом парламента после выборов 24 февраля 2019 года, – заключается в заявлении для прессы.