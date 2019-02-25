ПСРМ не исключает досрочных парламентских выборов (ВИДЕО)

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Прошедшие вчера парламентские выборы были очень сложными, а со стороны некоторых электоральных конкурентов были допущены грубые нарушения. Об этом в рамках брифинга для прессы заявила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный.

– У нас есть много вопросов и неясностей по многим округам в стране, в том числе в Приднестровье, а также в двух округах в муниципии Кишинев и на одном из округов на севере, где, согласно протоколам, выиграл наш кандидат, но на сайте ЦИК эти данные не внесены. Мы подадим жалобы по поводу всех нарушений и обратимся во все ответственные структуры. После того, как мы получим все ответы, мы сможем высказаться относительно легитимности этих выборов. Мы не исключаем, что в силе вышеназванных причин могут пройти досрочные выборы, – сказала она.

Это подтвердил и секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан Напомним, социалисты требуют перевыборов в 6 избирательных округах.