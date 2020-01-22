ПСРМ не допустит повышения цен и тарифов и закрытия учебных заведений (ВИДЕО)

ПСРМ не допустит повышения цен и тарифов и закрытия учебных заведений (ВИДЕО)

ПСРМ не допустит повышения цен и тарифов, а также закрытия образовательных учреждений. С таким заявлением выступила депутат Партии социалистов, секретарь по идеологии формирования Адела Рэйляну во время пресс-конференции.

– Мы будем контролировать процесс формирования цен, и стремиться с помощью правовых механизмов устранить монополию в экономике, – сказала она. 

Депутат также отметила, что ПСРМ приложит все усилия для увеличения доходов граждан, зарплат, социальных пособий, открытия новых рабочих мест.

– Все эти аспекты имеют только одну цель: повысить благосостояние граждан, – добавила она. 

Кроме того, Рэйляну подчеркнула, что социалисты не допустят закрытия ни одного учебного заведения в стране. По словам депутата, ПСРМ продолжит продвижение и поддержку образования на уровне семей, школ, детских садов, а также высших учебных заведений. Депутат добавила, что парламентская фракция Партии социалистов, а также все территориальные команды партии будут поддерживать все инициативы, направленные на улучшение условий в образовательных учреждениях страны.

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