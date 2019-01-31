ПСРМ: НАТО нам не надо! (ВИДЕО)

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Кандидаты от Партии социалистов провели пресс-конференцию, в ходе которой озвучили позицию формирования по отношению к военно-политическому блоку НАТО. В ее ходе социалисты в очередной раз обратили внимание на то, что правительство демократов разрешило Северо-Атлантическому альянсу открыть офис в Кишинёве, что было сделано втайне и под видом «гражданской миссии». Представители ПСРМ уверены, что сотрудничество с НАТО не нужно нашей стране, а в будущем составе парламента они намерены добиться того, чтобы это учреждение было закрыто, а нейтралитет нашей страны был признан на международном уровне.

– В следующем парламенте мы сделаем всё возможное для консолидации нейтрального статуса Республики Молдова. В 2016 году нынешний парламент утвердил постановление голосами большинства, более 80 депутатов поддержали тогда концепт постоянного нейтралитета нашей страны. Но что случилось в 2017 году? Когда демократы и их сателлиты утвердили совершено противоположное решение? – отметил кандидат ПСРМ Влад Батрынча.

Социалисты напомнили, голосами проевропейского большинства в Молдове официально был открыт офис НАТО под видом «гражданской миссии». Представители ПСРМ объясняют, что такая трактовка совершенно неуместна. Чтобы это понять, достаточно прочитать проект постановления, считают они.

– В первую очередь, нам было сказано, что это гражданское соглашение. Но это неправда. В первом же пункте говорится: «Офис НАТО будет способствовать участию Республики Молдова во всех совместных инициативах в рамках сотрудничества НАТО и Молдовы, также будет способствовать участию Молдовы в индивидуальном плане действий, которые направлены на консолидацию оборонной способности и безопасности». Подождите секунду. Какое гражданское сотрудничество, если вы говорите о консолидации безопасности и оборонной способности? – возмутился кандидат в депутаты ПСРМ Богдан Цырдя.

Дальше – больше. Цырдя привел еще несколько примеров. Так, по его словам, в документе указано, что офис НАТО имеет право потребовать от правительства любую информацию, в том числе с грифом «Секретно», а также может получить доступ на любой военный объект на территории нашей страны и даже строить различные объекты, причем не указано, какого назначения.

– 19-ый пункт документа гласит, что офис НАТО имеет право водрузить флаг Северо-атлантического альянса в Молдове, а сотрудники этого учреждения могут носить военную форму НАТО во время исполнения своих задач на территории нашей страны. Подождите секунду. Вы, получается, можете носить военную форму, обладаете атрибутами военной миссии, и говорите при этом, что вы «гражданская миссия»? – недоумевает он.

Социалисты также рассказали, что правительство нашей страны утвердило военную стратегию на грядущие годы. Согласно документу, до 2025 года военные расходы Молдовы возрастут в более чем 2 раза и дойдут до отметки 1,5 миллиарда леев. Проще говоря, в стране, где закрываются школы, больницы, и детские сады из-за нехватки финансовых средств, деньги тратят на военные нужды.

– Уважаемые друзья, для чего проектируется на Димо, где когда-то был спортивный комплекс «Динамо», 31 объект военного назначения с привлечением специалистов из Бухареста? Для создания тренировочной базы НАТО, как они заявляют под видом базы МВД. Для чего одному из посольств 5 га на бывшем республиканском стадионе? А не для размещения ли там радара? Нам это не нужно в центре Кишинёва, – заявил кандидат в депутаты Александр Одинцов.

Социалисты уверены, что сотрудничество с НАТО в любом виде негативно скажется на безопасности наших сограждан. Это также не позволит решить приднестровский вопрос, говорят они.

– Мы все с вами знаем, какая ситуация в настоящее время у нас с приднестровским регионом. Создается впечатление, что власть имущие делают все возможное, чтобы два берега Днестра мы не смогли объединить. Хочу заметить, что после того, как РМ войдет в блок НАТО, наши молодые ребята должны будут выполнять разные военные миссии. Мы, ПСРМ, ратуем за то, чтобы молодежь создавала семьи здесь, чтобы открывались школы, чтобы люди осваивали мирные профессии, – добавил кандидат в депутаты Геннадий Митрюк.