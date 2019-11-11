ПСРМ настаивает: Отзыв проекта – единственный выход из спровоцированного Санду кризиса (ВИДЕО)

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Единственный выход из политического кризиса, который спровоцировала своим решением Майя Санду, – это отзыв ее проекта о взятии ответственности за принятие поправок в Закон о прокуратуре. На этом настаивают депутаты ПСРМ, которые собрались сегодня на заседание фракции. В противном случае, на заседании парламента будет рассмотрен инициированный социалистами вотум недоверия кабинету министров.



Как отметил депутат ПСРМ, секретарь фракции Василий Боля, социалисты рассмотрели на заседании сегодняшнее предложение Санду о том, чтобы они отозвали свой вотум, а она, в свою очередь, обязуется не выдвигать кандидатов в генпрокуроры до тех пор, пока по поводу закона не выскажется Венецианская комиссия.

– Это говорит только об одном: не было никакой срочности в принятии ответственности за внесение поправок в Закон о прокуратуре. И Конституция, и решения КС четко гласят: процедура взятия ответственности применяется в срочных, экстренных ситуациях. А тот факт, что Майя Санду выступила с таким предложением сегодня, еще раз показывает, что не было никакой срочности, – сказал он.

Боля также подчеркнул, что Венецианская комиссия не анализирует и не выдает заключения законам, которые уже вступили в силу, а рассматривает лишь те проекты, которые готовятся к принятию.

– Это значит, что если мы отзываем вотум недоверия, этот проект закона становится законом, и даже если он будет отправлен Венецианской комиссии для заключения, эта инстанция не будет его рассматривать, – пояснил он.

В заключение Боля отметил, что у Майи Санду и у всего правительства еще есть время для того, чтобы отозвать свой проект по взятию ответственности. Стоит отметить, что сегодня в 16.00 состоится заседание Постоянного бюро парламента. Его членам предстоит назначить дату заседания законодательного органа, на котором будет рассмотрен вотум недоверия.