ПСРМ настаивает на проведении слушаний по расследованию «кражи века»

Фракция Партии социалистов покинула пленарное заседание парламента 4 октября в знак протеста против игнорирования генпрокурором, руководителями Национального банка (НБМ), Национального центра по борьбе с коррупцией (НАЦ) и антикоррупционной прокуратуры назначенных на сегодня парламентских слушаний по расследованию «кражи века». Социалисты потребовали наказать государственных функционеров в соответствии с национальным законодательством за несоблюдение решений парламента.

Депутат ПСРМ Влад Батрынча обратил внимание на то, что сегодня уже традиционно парламентское большинство отклонило все предложения депутатов о проведении слушаний, представляющих национальный интерес, в том числе связанных с беспредельной приватизацией Air Moldova.

– Но кульминацией стало игнорирование проведения запланированных на сегодня парламентских слушаний генпрокурора, руководителей Нацбанка, Центра по борьбе с коррупцией и антикоррупционной прокуратуры по вопросу расследования кражи миллиарда из банковской системы и его возврата, — сказал Влад Батрынча, который назвал эту ситуацию «театром, срежиссированным генпрокурором, шефом НАЦ и спикером парламента.

Социалист отметил, что парламент является высшим представительным органом в стране, свой мандат депутаты получают от имени народа, и любой государственный чиновник должен подчиниться решению парламента. Поэтому и генпрокурор, и глава НАЦ обязаны быть здесь, так как это их конституционная обязанность – отчитаться по проблеме национального значения. За отказ выполнить решение парламента они должны быть санкционированы в соответствии с Конституцией РМ.

Депутат напомнил о том, что спикер Андриан Канду сообщил своим партнерам в США об идентификации 90% украденных денег, а премьер-министр Павел Филип заявил в «европейских канцеляриях» о возвращении 600 тысяч из 900 тысяч украденных долларов. Социалист обратился к генпрокурору, чтобы он расследовал эти заявления и сообщил, где возвращенные 90% украденных денег?

Он также обратил внимание на то, что премьер действует как шмекер, он не говорит, что было возвращено 600 тысяч леев, а не долларов.

– Разница очень большая. И деньги были возвращены не из украденных активов, а из проданных активов банков. Поэтому в данном случае мы вообще не можем говорить о возвращении украденных денег. Более того, правительство решило, что деньги должны возвращать граждане и украденный миллиард перевели в публичный долг. Позиция ПСРМ остается твердой – запланированные слушания должны пройти, решение парламента должно соблюдаться всеми функционерами, которые обязаны довести до сведения общественности и парламента информацию об украденном миллиарде. Деньги должны возвращать те, кто их украл, и общественность должна узнать, кто эти «честные люди», по мнению Канду и Филипа, – подытожил Влад Батрынча.