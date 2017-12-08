ПСРМ настаивает на немедленном закрытии бюро связи НАТО в Кишиневе

Партия социалистов Республики Молдова выражает решительный протест против открытия офиса НАТО в Кишинёве. Об этом говорится в распространенном сегодня, 8 декабря, формированием заявлении.

Социалисты отмечают, что рассматривают этот шаг как грубое попрание конституционного нейтралитета Республики Молдова.

— Блок НАТО является пережитком холодной войны. Уже более 25 лет в мире нет необходимости для существования подобных военных альянсов. Сегодняшнее существование НАТО преследует цель осуществления геополитической экспансии ряда государств и способствует новому разделению народов мира, — говорится в заявлении.

Особое внимание социалисты обращают на то, что сегодняшнее руководство НАТО во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом делает агрессивные заявления, способствующие опасному росту мировой напряженности. Объектом этих безответственных атак становится Российская Федерация – главный стратегический партнёр Республики Молдова.

— Открытие офиса НАТО в Кишинёве послужит делу пропагандистской войны против России на территории нашей страны, — считают в ПСРМ.

Социалисты напоминают, что Республика Молдова, согласно Конституции, является нейтральным государством. Нейтралитет Молдовы поддерживает подавляющее большинство населения страны. Народ Молдовы стремится к миру и не хочет превращать свою страну в зону геополитического и тем более военного противостояния, констатируют представители формирования.

— Решение правительства Молдовы об открытии офиса НАТО является очередным антиконституционным актом правящего режима, логическим продолжением политики игнорирования нейтралитета страны и воли большинства ее граждан. Вслед за принятием скандального, антидемократического закона по «борьбе с российской пропагандой», открытие офиса НАТО в Кишинёве является очередным шагом, направленным на разрыв партнерских отношений Молдовы с Россией. ПСРМ настаивает на немедленном закрытии офиса НАТО в Кишинёве. Если это не сделает нынешняя власть, офис НАТО закроет Партия социалистов после победы на парламентских выборах в 2018 году. Нейтралитет Молдовы незыблем! — заключается в заявлении.

Напомним, сегодня социалисты пикетировали открывшийся офис связи НАТО в Кишиневе.