ПСРМ напоминает: подкуп избирателей и продажа своего голоса – уголовно наказуемы (ВИДЕО)

ПСРМ напоминает: подкуп избирателей и продажа своего голоса – уголовно наказуемы (ВИДЕО)

Партии социалистов поступают сигналы со всей страны о том, что на граждан оказывается давление с тем, чтобы они продали свой голос в поддержку той или иной партии на выборах 24 февраля. Об этом в рамках пресс-конференции рассказали представители формирования. 

В данной связи представитель ПСРМ в ЦИК Максим Лебединский напомнил, что подкуп избирателей наказывается в уголовном порядке.

–  Призываем граждан голосовать, основываясь на своих политических предпочтениях, а не в обмен на деньги. Все случаи подкупа будут задокументированы, и мы обратимся в полицию и прокуратуру для привлечения к ответственности виновных, – сказал он. 

 

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