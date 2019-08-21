ПСРМ намерена продолжить работу в коалиции и приложит усилия для ее сохранения (ВИДЕО)

ПСРМ намерена продолжить работу в коалиции и приложит усилия для ее сохранения (ВИДЕО)

Партия социалистов намерена и дальше работать в рамках созданной два месяца назад коалиции и приложит все усилия для того, чтобы сохранить это сотрудничество. Об этом после заседания Республиканского совета ПСРМ заявила председатель формирования Зинаида Гречаный. 

– У нас есть мудрость и смелость, чтобы идти вперед, поддерживать коалицию и сделать все, чтобы местные выборы прошли корректно по всей стране, – сказала она. 

Руководство ПСРМ также в очередной раз выступило за подписание нового соглашения с блоком “АКУМ”, отметив, что готово сделать это в любой момент.

 

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