ПСРМ намерена продолжить работу в коалиции и приложит усилия для ее сохранения (ВИДЕО)

0

Партия социалистов намерена и дальше работать в рамках созданной два месяца назад коалиции и приложит все усилия для того, чтобы сохранить это сотрудничество. Об этом после заседания Республиканского совета ПСРМ заявила председатель формирования Зинаида Гречаный.

– У нас есть мудрость и смелость, чтобы идти вперед, поддерживать коалицию и сделать все, чтобы местные выборы прошли корректно по всей стране, – сказала она.

Руководство ПСРМ также в очередной раз выступило за подписание нового соглашения с блоком “АКУМ”, отметив, что готово сделать это в любой момент.