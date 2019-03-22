ПСРМ намерена открыть для жителей Рышкановки новый троллейбусный маршрут

ПСРМ намерена открыть для жителей Рышкановки новый троллейбусный маршрут

Предполагается, что он свяжет сектор с Центром, а именно с Центральным рынком Кишинева. 

Как отметил депутат Партии социалистов Влад Батрынча, данная необходимость назрела после того, жители Рышкановки остались без единственного в их секторе продовольственного рынка.

– Мы все знаем, что сектор Рышкановка остался без единственного рынка – Алешина. Это было сделано усилиями строительной мафии при лоббировании не только примэрии, но и центральной власти. Новый троллейбусный маршрут будет следовать с Рышкановки в сторону Центрального рынка. Мы сделаем для этого всё возможное, – сказал социалист. 

Батрынча также отметил, что социалисты будут добиваться большего охвата общественным транспортом улиц Димо и Флорилор. Кроме того, ранее, по инициативе ПСРМ, маршруты автобуса №19 и 26 были пополнены 6 и 8 новыми единицами транспорта соответственно, а маршрут №5 – 10 единицами.

 

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