ПСРМ: Мы уверены в поддержке со стороны народного большинства и в нашей победе!

По окончании митинга “За социальную справедливость и ответственную власть” единогласно ее участниками была принята резолюция.

Ниже приводим текст документа без сокращений.

Мы, участники многотысячного митинга «За социальную справедливость и ответственную власть», представляющие все населённые пункты Республики Молдова, выступаем категорически против политики правящего режима Молдовы, направленной на ликвидацию молдавской государственности и нейтралитета, демонтаж социальной системы страны, превращение Молдовы в придаток НАТО и Евросоюза.

На протяжении последних 9 лет Республика Молдова находится на грани социально-экономического коллапса. Олигархический евроунионистский режим взял курс на ликвидацию молдавской государственности, разрушение экономики и демонтаж социальной системы страны.

Мы возмущены тем, что украденный у народа миллиард никто не намерен возвращать – напротив, его выплата, вопреки позиции Президента страны Игоря Додона, накладывается на плечи простых граждан страны. Продолжают закрываться школы, детские сады, больницы, поликлиники. Лучшие специалисты и активная молодёжь продолжают покидать страну.

Мы возмущены тем, что все социальные инициативы Президента страны блокируются правительством и парламентским большинством. Подобные шаги, наряду с отстранениями Президента от должности при помощи карманного Конституционного суда, являются узурпацией власти в стране.

Мы, сторонники дружеских отношений Молдовы как с Западом, так и с Востоком, возмущены той антироссийской пропагандой, которую развернул правящий режим Молдовы. Эта безответственная политика ведёт к подрыву отношений с нашим главным стратегических партнёром – Российской Федерацией, и к разрыву договорённостей, заключённых Президентами наших стран Игорем Додоном и Владимиром Путиным по поводу возвращения молдавской продукции на российский рынок и улучшения условий работы молдавских трудовых мигрантов. Дестабилизация отношений с Россией создаёт препятствие для зарубежных инвестиций в экономику Молдовы, что, в свою очередь, препятствует развитию экономики страны и созданию в Молдове рабочих мест.

Мы, граждане Республики Молдова, возмущены тем, что правящий режим отказывает нам в праве свободно получать информацию из любых источников, которое заложено во Всемирную декларацию прав человека и Конституцию Республики Молдова. Принятый Парламентом закон «о противодействии российской пропаганде» носит откровенно антидемократический, антиправовой, дискриминационный характер в отношении граждан страны.

Мы, члены Партии социалистов Республики Молдова, полны решимости продолжить нашу многолетнюю борьбу против социально-экономического курса правительства и парламентского большинства. Партия социалистов ставит перед собой целью смену политического режима и губительного курса страны посредством нашей победы на парламентских выборах осенью этого года. Первым шагом к достижению нашей цели станет победа подлинно народных кандидатов на выборах примаров двух крупнейших городов Молдовы – Иона Чебана в Кишинёве и Александра Усатого в Бельцах.

Последующей задачей подготовки к парламентским выборам станет проведение внутренних выборов (праймериз), направленных на то, чтобы по одномандатным округам были выдвинуты наиболее авторитетные кандидаты, облечённые доверием населения в этих территориях. Верим, что эти люди, победив на одномандатных округах, станут подлинным голосом народа в новом Парламенте страны.

Мы, участники митинга «За социальную справедливость и ответственную власть» выражаем полную поддержку политическому курсу Президента Республики Молдова Игоря Додона и его социальным инициативам. В условиях, когда все инициативы Президента блокируются правительством и парламентским большинством, мы видим единственную возможность реализации Президентом всенародного мандата в переходе к президентской форме правления. Внутреннюю и внешнюю политику страны должен осуществлять всенародный лидер, независимый от олигархических групп влияния и частных интересов. Глава правительства должен назначаться всенародно избранным Президентом страны и нести перед ним персональную ответственность. Только президентская республика является гарантией крепкого суверенного государства, здорового, социально защищённого общества.

Мы поддерживаем главную цель, которую Партия социалистов намерена осуществить после победы на парламентских выборах – переход к президентской форме правления.

Партия социалистов Республики Молдова была и остаётся партией борьбы за молдавскую государственность и социальную справедливость.

Мы уверены в поддержке со стороны народного большинства и в нашей победе!