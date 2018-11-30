ПСРМ: Мы остались верны своим обещаниям бороться за процветание Республики Молдова и благополучие граждан!

Сегодня, 30 ноября, исполнилось ровно четыре года с того дня, как Партия социалистов преподнесла сюрприз всем, добившись оглушительного успеха на парламентских выборах 2014 года. Об этом говорится в заявлении формирования по случаю годовщины.

– Мы благодарим наших избирателей за поддержку на выборах. Для нас это большая честь и огромная ответственность. Все четыре года абсолютно все – от председателя партии до рядового активиста – ежедневно защищали интересы, как рядовых граждан, так и молдавского государства в целом, внутри страны и на международных трибунах. Сейчас, спустя четыре года, мы можем со всей ответственностью заявить, что мы вас не подвели – наша позиция за это время лишь укрепилась, мы не изменили тем идеалам, во имя которых мы ведем борьбу с теми, разрушает нашу страну, действуя далеко не в интересах граждан собственного государства. Мы остались верны своим обещаниям бороться за процветание Республики Молдова и благополучие граждан, – отмечается в документе.

Социалисты напоминают, что сразу после выборов 30 ноября 2014 года они заявили, что не будут создавать коалиции ни с какой другой партией и ушли в жёсткую оппозицию. ПСРМ стала единственной из всех парламентских партий, которая ни разу не вступала в коалиции и не голосовала ни за руководство парламента, ни за правительства Габурича, Стрельца и Филипа.

– Несмотря на непростые 4 года пребывания в оппозиции, социалисты научились бороться и побеждать. Мы провели сотни протестов – как в районных центрах, так и на главной площади страны в центре столицы. Наш лидер Игорь Додон одержал победу на президентских выборах 13 ноября 2016 года, став первым всенародно избранным Президентом РМ за последние 20 лет, – говорится в заявлении формирования.

Менее чем через три месяца, 24 февраля 2019 года, состоится решающий бой – парламентские выборы. Социалисты абсолютно уверены, что опираясь на всенародную поддержку, вместе с гражданами они одержат победу, которая позволит сформировать новое правительство и приступить к воплощению в жизнь программы партии, а также инициатив Президента РМ Игоря Додона.

– Мы докажем на деле, как можно по-другому, то есть эффективно, управлять государством в интересах каждого гражданина страны путем проведения взвешенной, продуманной внешней политики и социально-ориентированной, бескомпромиссной к коррупции внутренней политики, ориентированной на экономический рост и улучшение условий жизни каждого гражданина страны. Мы, социалисты, вас не подведём. Нас большинство. Приходит наше время! – заключается в документе.