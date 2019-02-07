ПСРМ: Мы не оставим граждан наедине с коммунальными проблемами

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Кандидат ПСРМ по одномандатному округу N24 в Кишиневе Василе Боля представил приоритеты избирательной платформы партии, с которой он идет на выборы.

Прежде всего, кандидат отметил те нарушения, которые позволяет себе власть, ущемляя права граждан практически ежедневно. Речь идет о принятом в 2013 году законе о так называемой части платы за воду и канализацию и новом Законе о кондоминиуме, который был утвержден парламентом 28 ноября 2018 года.

Василе Боля сообщил, что он провел много бесед с гражданами, которые жаловались на неверное начисление платы за воду, которую они не использовали – так называемую квоту. Кандидат призвал граждан не идти по порочному кругу: ЖЭК – Apa Canal – Инфоком, потому что таким образом проблему не решить. Социалист отметил, что проблема заключается в том, что это положение о распределении доли услуг водоснабжения фактически содержится в законе № 303, и проблема может быть исправлена только путем изменения законодательства. Василе Боля заверил, что после победы на парламентских выборах 24 февраля фракция ПСРМ примет эту поправку в закон, чтобы люди не платили за воду, которую не потребляют.

Еще одна важная тема, которую поднял кандидат во время презентации, – новый Закон о кондоминиумах.

– На первый взгляд это хороший закон. Однако в нем много нарушений, и если после 24-го февраля правительство останется прежним, то оно фактически оставит жителей Кишинева один на один с коммунальными проблемами, – отметил социалист.

По его словам, документ предусматривает создание так называемого фонда ремонта и развития, решение о размере взносов в который будет приниматься ежегодно. И практически ежегодно жильцы будут ощущать увеличение стоимости взносов в этот фонд, так как им придется оплачивать абсолютно все, что связано с содержанием зданий, текущим ремонтом, ремонтом крыши. Кроме того, жильцы будут платить за благоустройство пространства, которое не принадлежит владельцам, но предназначено для удовлетворения социальных потребностей жизни. Речь идет об обслуживании детских и спортивных площадок, внутренних дворов, скверов и подъездных путей, которые будут переведены на баланс кондоминиума.

– Ежегодно мы платим налоги, часть которых направляются в бюджет муниципия. Однако, утвердив закон о кондоминиумах, власти вынуждают нас и налоги платить, и за наш счет проводить благоустройство территории города, то есть платить дважды. Мы будем продолжать бороться с беззаконием, в том числе на уровне парламента. Мы приложим все усилия для совершенствования правовой базы, чтобы улучшить жизнь каждого человека, – подытожил кандидат ПСРМ.