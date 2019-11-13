ПСРМ: Мы готовы к новому большинству с “АКУМ”, но на других условиях (ВИДЕО)

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Фракция ПСРМ провела этим утром дискуссии с главой государства. По итогам консультаций председатель формирования Зинаида Гречаный выступила с заявлением для прессы.

В частности, она сообщила, что социалисты не хотят досрочных парламентских выборов, а потому они готовы создать новое парламентское большинство с “АКУМ”, но на других условиях.

– Мы не рассматриваем возможность создания большинства с другими партиями. Мы готовы создать новое большинство с “АКУМ”, но на других условиях, а именно: с другой структурой правительства, а не так, как было до сих пор, что всю ответственность за кабинет министров нес “АКУМ”. Кроме того, должен быть новый кандидат на должность премьер-министра. Это наша официальная позиция, и мы сообщили ее главе государства, – сказала Гречаный.

Она добавила, что в том случае, если “АКУМ”примет этот вариант, для того, чтобы не допустить проведения досрочных выборов, которые не нужны стране, социалисты рассмотрят любую кандидатуру, предложенную главой государства на пост премьер-министра, даже если не будет парламентского большинства.