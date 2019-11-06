ПСРМ категорически против назначения генерального прокурора по политическим критериям

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ПСРМ приняла к сведению намерение премьер-министра Майи Санду лично назначить будущего генерального прокурора. Это означает, что будущий руководитель Генеральной прокуратуры будет назначен главой политической партии, в зависимости от её личных или политических возможностей. Такая инициатива политического подчинения Генеральной прокуратуре неприемлема в стране, где предпринимаются интенсивные усилия по реформированию системы правосудия.

Об этом говорится в сообщении для прессы формирования.

– Реальные причины, которые привели к отмене конкурса на право занятия должности генерального прокурора, теперь очевидны: конкурс не был выигран определенным лицом, которое теперь будет поставлено во главе Генеральной прокуратуры по политическим соображениям. Инициатива лидера ПДС грубо нарушает соглашение, подписанное блоком “АКУМ” и ПСРМ, где четко указывалось, что при реформе правосудия избрание генерального прокурора будет проводиться на основе конкурса, комиссией, а не одним из политиков. Стороны, подписавшие соглашение о внесении поправок в это положение, не обсуждали никаких иных вариантов. Это, конечно, ни в коей мере нельзя назвать независимостью юстиции, которая была обещана нынешним парламентским большинством. Мы не можем вернуться к пагубным привычкам прошлого, когда политический лидер решал, кто руководит Генеральной прокуратурой, – отмечают в ПСРМ.

Социалисты отмечают, что “на деле премьер-министр Майя Санду придерживается подхода, который противоречит всем её предыдущим заявлениям и действиям, причём, как нам кажется, она знает, что у этого подхода нет никаких шансов получить поддержку парламента. Поэтому нельзя исключать, что на самом деле лидер ПДС пытается умышленно спровоцировать падение правительства, всё ещё находясь во власти эмоций, вызванных провалом на выборах в Кишиневе, и проявляя свою неспособность эффективно управлять исполнительной властью и приносить результаты населению”.

– Мы считаем, однако, что это абсолютно безответственный жест перед лицом общества со стороны того, кто его провоцирует. ПСРМ выступает категорически против инициатив со стороны любого политика попытаться назначить нового генерального прокурора по политическим критериям и осуждает эту попытку политически подчинить себе этот институт. Мы призываем политиков прекратить продвигать такие пиар-трюки, которые в действительности скрывают их неспособность сделать что-то хорошее для граждан страны. В ближайшее время будут созваны заседания парламентской фракции и Республиканского совета ПСРМ, где будут приняты соответствующие решения, дабы не допустить скатывания страны в тотальный кризис по вине некоторых безответственных и незрелых политиков, – заключается в документе.