ПСРМ и “Молодая гвардия” восстановили бельцкую остановку и навели на территории порядок (ФОТО)

Активисты Партии социалистов совместно с “Молодой гвардией” Бельц отреставрировали остановку общественного транспорта в районе северного вокзала.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат от ПСРМ Александр Нестеровский.

– Ребята привели в порядок остановку, провели уборку прилегающей территории и перекрасили все конструкции, являющиеся частью остановки, – сообщил депутат.

По его словам, партия социалистов в дальнейшем планирует заняться остальными остановками общественного транспорта в разных районах города.